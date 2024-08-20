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بوتين يزور موقع مدرسة بيسلان بعد 20 عاما على المجزرة

أخبار دولية
2024-08-20 | 11:17
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بوتين يزور موقع مدرسة بيسلان بعد 20 عاما على المجزرة
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بوتين يزور موقع مدرسة بيسلان بعد 20 عاما على المجزرة

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، بأول زيارة منذ العام 2004 إلى موقع المدرسة في بيسلان حيث قُتل أكثر من 330 شخصا، معظمهم أطفال، في عملية احتجاز رهائن.
     
وأظهرت صور نشرها الكرملين بوتين وهو يزور أماكن تذكارية، بما في ذلك مقبرة وموقع المدرسة المدمّرة حيث احتجز مسلحون شيشان أكثر من ألف رهينة.
     
واستمر حصار المدرسة في أيلول 2004 حوالى 50 ساعة، لينتهي بتبادل لإطلاق النار عندما اقتحمت قوات روسية خاصة المبنى بعد سلسلة انفجارات في صالة المدرسة الرياضية حيث احتُجز الرهائن.
     
وجاء الحصار في منطقة أوسيتيا الشمالية في القوقاز في ظل تمرّد لانفصاليين إسلاميين شيشان ضد موسكو وصفهم بوتين بـ"الإرهابيين".
     
وأطلق بوتين عملية كبيرة لسحق مسعى الشيشان المسلح للاستقلال أواخر العام 1999، قبل أسابيع من وصوله إلى الرئاسة.
     
وساهمت حرب الرئيس الروسي ضد التمرّد في الشيشان في تعزيز شعبيته في البداية، لكنه وصف حصار بيسلان أواخر 2019 بالحادثة التي تسبب له "ألما شخصيا" سيلازمه طوال حياته.
     
وقعت العملية بعد عامين على احتجاز مقاتلين شيشان مئات الرهائن في مسرح في موسكو، في مواجهة أودت بأكثر من 130 شخصا، معظمهم بسبب الغاز المنوّم الذي ضخّته القوات الروسية الخاصة في المسرح.
     
والثلاثاء، وضع بوتين ورودا حمراء على نصب تذكاري في المقبرة وانحنى "تكريما لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي"، وفق ما أفادت الخدمة الإعلامية التابعة للكرملين.
     
كما وضع ورودا على نصب تذكاري لعناصر القوات الخاصة الذين قتلوا أثناء اقتحام "المدرسة رقم واحد".
     
وأفادت خدمة الإعلام التابعة للكرملين على تلغرام بأن "مركزا دوليا ثقافيا ووطنيا لمنع الإرهاب" أقيم في موقع المدرسة السابقة.

أخبار دولية

بوتين

مدرسة

بيسلان

المجزرة

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