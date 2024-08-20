"إكس" تحذف حساب الإعلامي المصري باسم يوسف

حذفت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حساب الإعلامي المصري باسم يوسف من دون تحديد السبب رسميا حتى اللحظة.



وتداول رواد المنصة خبر حذف الحساب الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص. وقال البعض إن سبب ما حصل هو تأييد يوسف الواضح لفلسطين وغزة.



وبناء على هذا الافتراض، انتقد الكثر سياسة "إكس"، مؤكدين أن حرية التعبير يجب أن تبقى محمية ولا يجب المساس بها.