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ستارمر اتفق في مكالمة مع نتنياهو على أن وقف التصعيد بالشرق الأوسط يصب في مصلحة الجميع
أخبار دولية
2024-08-20 | 12:47
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ستارمر اتفق في مكالمة مع نتنياهو على أن وقف التصعيد بالشرق الأوسط يصب في مصلحة الجميع
ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان، أن رئيس الوزراء اتفق في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وقال مكتب ستارمر إن الجانبين اتفقا على أن تأثير أي "حسابات خاطئة سيعود بتكلفة كبيرة على كل الأطراف".
وعبر ستارمر عن تعازيه بعد أن قالت إسرائيل إنها استعادت جثث ست رهائن من قطاع غزة.
أخبار دولية
كير ستارمر
بنيامين نتنياهو
الشرق الأوسط
غزة
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