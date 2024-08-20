الولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار بغزة هذا الأسبوع

انتقد مسؤول أميركي تصريحات "متشددة" نُسبت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر.وأكد المسؤول، الذي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط، أن التصريحات لا تساعد في التوصل الى وقف لإطلاق النار مع حماس.واعتبر أن "تصريحات متشددة مماثلة ليست بناءة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار".وكشف أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع.وأوضح المسؤول الكبير أنه إذا وافقت حماس على مقترح سد الفجوات فإن واشنطن تتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن تفاصيل تنفيذ أي اتفاق.