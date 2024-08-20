بلينكن يصل إلى قطر للدفع باتّجاه التوصل لهدنة في غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى قطر للدفع باتّجاه التوصل لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب الدائرة بينهما في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.



وسيلتقي بلينكن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إطار جولة قادته أيضا إلى إسرائيل ومصر.