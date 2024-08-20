كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا

الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الإجتماعي ليصبح أكبر وأقوى لمساعدة كبار السن

الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الإجتماعي ليصبح أكبر وأقوى لمساعدة كبار السن

بايدن يقول إن حماس "تتراجع" عن خطة التسوية في غزة