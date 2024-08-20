بايدن وافق على خطة استراتيجية نووية تعيد توجيه استراتيجية الردع الأميركية نحو الصين

وافق الرئيس الأميركيّ جو بايدن، في آذار، على خطة استراتيجية نووية شديدة السرية تعيد للمرة الأولى توجيه استراتيجية الردع الأميركية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ البيت الأبيض لم يعلن قط أنّ بايدن وافق على النسخة المنقحة من الاستراتيجية، التي تحمل اسم "إرشادات التوظيف النوويّ”.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع إرسال إشعار غير سريّ إلى الكونغرس في شأن النسخة المنقحة، قبل مغادرة بايدن لمنصبه.

وقالت الصحيفة إنّه سُمح لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بالتلميح إلى مراجعة الإستراتيجية، خلال خطاباتهما في

الآونة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الاستراتيجية يجري تحديثها كل أربع سنوات أو نحو ذلك.