بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة

شدّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن على وجوب تعيين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة ومِصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالموافقة على "مقترح سد الفجوات".

وذكر بلينكن للصاحفيين، في الدوحة، أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضا التوصل إلى اتفاق في شأن تفاصيل

التنفيذ.

وقال بلينكن إنّ الولايات المتحدة قالت منذ فترة طويلة إنها لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة.