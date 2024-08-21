باراك أوباما: الولايات المتحدة "مستعدة للرئيسة كامالا هاريس"

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في خطاب أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، أنّ الولايات المتحدّة "مستعدّة" لأن تصبح كامالا هاريس رئيستها.



وفي خطاب حماسي ألقاه أمام جمهور تفاعل معه بالهتاف والتصفيق، قال أوباما إنّ "أميركا مستعدة للرئيسة كامالا هاريس، وكامالا هاريس مستعدّة للمنصب. إنها شخص قضى حياته في النضال من أجل أولئك الذين يحتاجون لأن يُسمعوا صوتهم".



من جهتها، اعتبرت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما في خطاب أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، أنّ "الأمل قد عاد" باختيار كامالا هاريس مرشّحة الحزب للانتخابات الرئاسية.



وقالت أوباما التي تتمتع بشعبية جارفة في أوساط الديمقراطيين: "هناك شيء سحري ورائع في الهواء"، مضيفة: "إنها قوة الأمل المعدية".

