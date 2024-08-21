مقتل 20 شخصاً على الأقل في غرق مركب في الكونغو الديموقراطية

لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم في غرق قارب نهري كان ينقل ركاباً وبضائع ومحمّلاً بأكثر من طاقته في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.



وغرق المركب الخشبي المزوّد بمحرّك ليل السبت-الأحد في نهر لوكيني بمنطقة كوتو في إقليم ماي ندومبي (جنوب غرب).



وقال المسؤول المحلي جاك نزينزا في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس إنّ مركباً متّجهاً نحو نيوكي و"محمّلا بأكثر من طاقته، إذ كان على متنه نحو 300 شخص وبضائع، قد غرق".



وأضاف: "بالأمس، تمّ العثور على أربع جثث، واليوم تم انتشال 16 جثة أخرى، من بينها جثة رضيع في شهره التاسع".



وأوضح أنّ عمليات البحث عن المفقودين تتواصل.



ولفت المسؤول المحلي إلى أنّ الحادث وقع عندما اصطدم هذا القارب الذي كان "يبحر ليلاً" بقطع من الخشب بالقرب من قرية صيادين تقع على بُعد حوالي 600 كيلومتر شمال شرق العاصمة كينشاسا.