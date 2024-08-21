المرشح الأميركي روبرت كنيدي يفكر في إنهاء حملته والانضمام لترامب

أعلنت نيكول شاناهان المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة روبرت إف. كنيدي الابن أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميركية يفكر في إنهاء حملته من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب.



ولفتت شاناهان في مقابلة نشرت على الإنترنت، الى أنها وكنيدي بصفتهما مستقلين قد يحظيان بدعم الناخبين المحتملين لترامب وهو ما سيفسح الطريق أمام الديمقراطيين كاملا هاريس وتيم والز للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.



وقالت في المقابلة التي أجرتها مع شركة إمباكت ثيري الإعلامية في لوس انجليس: "أو ننسحب الآن وننضم إلى دونالد ترامب". وعند سُؤالها عن الموعد الذي سيتخذون فيه القرار، أحجمت شاناهان عن الرد.



وقال كنيدي في بيان على منصة إكس الثلاثاء: "كما هو الحال دائما، أنا على استعداد للتحدث مع زعماء أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي سعيت لأجلها لمدة 40 عاما خلال مسيرتي المهنية وفي هذه الحملة".



وكنيدي هو نجل السياسي الديمقراطي الراحل روبرت إف. كنيدي وأعلنت عائلته عدم مساندتها له في حملته الانتخابية.



وسعى كنيدي في بادئ الأمر إلى منافسة الرئيس جو بايدن للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلا.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس هذا الشهر حصول كنيدي على أربعة بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.