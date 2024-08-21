تايلاند: اكتشاف إصابة أجنبي وافد من إفريقيا بجدري القردة

أعلن مسؤول بإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند اليوم، أن البلاد اكتشفت إصابة رجل أوروبي وصل من إفريقيا الأسبوع الماضي بجدري القردة وأنها تنتظر نتائج الاختبارات لتحديد السلالة.



وقال ثونغتشاي كيراتي هاتايكورن المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض لرويترز إن السلطات التايلاندية تتعامل مع الحالة على أنها مصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة لأن الرجل وصل في 14 آب من دولة أفريقية تنتشر فيها هذه السلالة.



ولم يذكر المسؤول اسم الدولة الأفريقية.