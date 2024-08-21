أوكرانيا: قصف منظومة صواريخ إس-300 في منطقة روستوف الروسية

أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف منظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا الليلة الماضية.



وذكرت هيئة الأركان في كييف أن الهجوم وقع قرب منطقة نوفوشاختينسك السكنية، وأن روسيا تستخدم صواريخ إس-300 لشن هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.



وأشارت في بيان، الى أنه "تم رصد انفجارات في نقاط معينة مُستهدفة... ويجري تقييم دقة الضربة".



وأعلن حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا على منطقته لكن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر الواقعة في بيانها اليومي عن تدمير أسلحة جوية.