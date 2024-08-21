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زلزال يضرب إقليم خوخوي في الأرجنتين
أخبار دولية
2024-08-21 | 03:32
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زلزال يضرب إقليم خوخوي في الأرجنتين
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 5.6 درجات ضرب إقليم خوخوي في الأرجنتين.
وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق 274 كيلومترا.
أخبار دولية
زلزال
الأرجنتين
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