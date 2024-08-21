رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى تحقيق "السلام" قبل التوجّه إلى أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تحقيق "السلام" قبل توجّهه إلى أوكرانيا التي انتقدته قبل أسابيع لمعانقته الرئيس فلاديمير بوتين أثناء زيارة إلى روسيا، حليفة بلاده التقليدية.



وسيزور مودي البالغ 73 عاما بولندا قبل التوجّه إلى أوكرانيا الجمعة.



وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "كصديق وشريك، نأمل بعودة مبكرة للسلام والاستقرار في المنطقة".



وسعى رئيس الوزراء جاهدا للتوفيق بين المحافظة على علاقات الهند الوديّة تاريخيا مع روسيا والعمل على إقامة شراكات أمنية وثيقة مع البلدان الغربية في مواجهة الصين، خصم بلاده الإقليمي.



وتجنّبت حكومته إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 بشكل واضح، داعية الطرفين بدلا من ذلك إلى حل خلافاتهما عبر الحوار.



وستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها مودي إلى أوكرانيا وأفاد بأنه سيناقش مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي "آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر في أوكرانيا" إضافة إلى "تعميق الصداقة بين الهند وأوكرانيا".



وجاءت زيارة مودي إلى موسكو في تموز بعد ساعات على قصف روسي استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وألحق أضرارا بالغة بمستشفى للأطفال في كييف.



وظهر مودي في صورة وهو يعانق بوتين في مقر إقامته الريفي عشية ذلك، ما استدعى إدانة من زيلينسكي.