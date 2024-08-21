إصابة سفينة تجارية بثلاث قذائف قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري بأن ثلاثة مقذوفات أصابت سفينة تجارية قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاصغة لسيطرة الحوثيين، ما أدى إلى تقييد حركتها.



ونقلت الوكالة عن ربان السفينة قوله إن "السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة"، لافتة إلى أن "السفينة مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات".