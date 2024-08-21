وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن بحثا أحدث الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال اتصال هاتفي اليوم.



وذكر المتحدث أونجو كيشيلي أن الاتصال جرى بطلب من الجانب الأميركي، مضيفا أن الوزيرين بحثا أيضا التطورات الإقليمية.