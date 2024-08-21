الصين تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقرير عن الاستراتيجية النووية الأميركية

عبّرت وزارة الخارجية الصينية عن قلق بكين البالغ إزاء تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وافقت على خطة استراتيجية نووية تركز على توسيع الصين السريع لترسانتها النووية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ: "الولايات المتحدة تروج لرواية التهديد النووي الصيني، وتجد أعذارا للحصول على ميزة استراتيجية".



وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير بأن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق في آذار على خطة استراتيجية نووية سرية للغاية تركز على ترسانة الصين سريعة النمو وتهدف أيضا إلى تجهيز الولايات المتحدة لتحديات نووية منسقة محتملة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.



وذكرت نينغ في إفادة صحفية دورية أن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التقرير المعني، وأثبتت الحقائق بالكامل أن الولايات المتحدة أثارت باستمرار في السنوات القليلة الماضية ما يسمى بنظرية التهديد النووي الصيني".