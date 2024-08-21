أوكرانيا: إسقاط 50 من أصل 69 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن قواته أسقطت 50 من أصل 69 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.



وقالت القوات الجوية إنه جرى على الأرجح إسقاط 16 طائرة مسيرة في حرب إلكترونية خلال الهجوم، الذي تضمن أيضا صاروخين باليستيين وصاروخ كروز نجحت القوات في إسقاطه.



وأفاد الجيش بأن إحدى الطائرات المسيرة دخلت أوكرانيا عبر روسيا البيضاء وعادت أخرى إلى روسيا.