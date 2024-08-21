قتلى في حادث منجم بجنوب غرب الصين

قضى سبعة أشخاص إثر حادث في منجم للفحم في سيتشوان بجنوب غرب الصين، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، مشيراً إلى أن عامل منجم ثامنا لا يزال عالقاً تحت الأنقاض.ووقعت المأساة صباح الأربعاء في منجم بمدينة ليشان، أثناء عملية إغلاق كوة تهوية، بحسب محطة "سي سي تي في" الرسمية التي لم توضح بدقة ملابسات الحادث.وقرابة الساعة 14,00 (06,00 بتوقيت غرينتش)، ذكرت القناة أته تم العثور على سبعة قتلى ويتم بذل كل الجهود لانتشال شخص ثامن عالق.