الأردن يعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لوقف "انتهاكات" إسرائيل في القدس

أبلغ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لوقف "الاعتداءات" الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وفق ما جاء في بيان رسمي.



وأكّد الصفدي لبلينكن في اتصال هاتفي، وفق ما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، "ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".



وحذّر من "خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام".



وقال الصفدي إن "الأردن سيتّخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعدّ الملفات القانونية اللازمة للتحرّك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدّسات التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة".