روسيا تعلن تأجيل الانتخابات المحلية في 7 من مناطق كورسك الحدودية مع أوكرانيا

أعلنت مفوضية الانتخابات الروسية على تلغرام، أنها ستؤجّل الانتخابات في سبع بلديات في منطقة كورسك حيث أطلقت القوات الأوكرانية هجوما قبل أكثر من أسبوعين.



وأفادت المفوضية بأن الانتخابات ستجري في تلك المناطق عندما يصبح من الممكن "ضمان أمن الناخبين بالكامل"، لكنها أكدت أن الانتخابات لاختيار الحاكم المحلي والتي ستبدأ الأسبوع المقبل ستمضي قدما كما هو مخطط لها في باقي أرجاء المنطقة.