الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2024-08-21 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تتقدّم رغم الهجوم المضاد الذي تنفّذه كييف في الأراضي الروسية.
     
وأفادت وزارة الدفاع في إيجازها اليومي بأن القوات الروسية سيطرت على قرية جيلان الواقعة بين مدينتي دونيتسك وبوكروفسك، وهو جزء من الجبهة يشهد أعنف المعارك في إطار النزاع المتواصل منذ عامين ونصف العام.

آخر الأخبار

أخبار دولية

السيطرة

جديدة

أوكرانيا

LBCI التالي
ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة في البوسنة
روسيا تعلن تأجيل الانتخابات المحلية في 7 من مناطق كورسك الحدودية مع أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-18

روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة قريبة من محور رئيسيّ في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-07-28

روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-07-01

روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-06-16

روسيا تعلن السيطرة على قرية في جنوب أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:21

مواجهات بين الحريديم والشرطة الإسرائيلية بالقدس رفضا لقرار التجنيد

LBCI
أخبار دولية
06:48

ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة في البوسنة

LBCI
أخبار دولية
05:58

روسيا تعلن تأجيل الانتخابات المحلية في 7 من مناطق كورسك الحدودية مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:54

الأردن يعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لوقف "انتهاكات" إسرائيل في القدس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:57

فصيلة زقاق البلاط تحرّر طفلاً حجزه والده في مرآب في شارع كليمنصو وتعيده إلى والدته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-14

وسط تصاعد التوترات... واشنطن تدعم تل أبيب عسكريًا!

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-14

هوكستين بعد لقائه بري: طلب الرئيس بايدن مني العودة للبنان قبل مفاوضات غزة والحل الديبلوماسي ممكن

LBCI
حال الطقس
2024-08-20

إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:32

بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
14:47

كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:07

دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:58

3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح

LBCI
خبر عاجل
13:22

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات

LBCI
منوعات
03:54

قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟

LBCI
أمن وقضاء
11:49

الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية

LBCI
خبر عاجل
00:44

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)

LBCI
فنّ
10:20

"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More