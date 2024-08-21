روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تتقدّم رغم الهجوم المضاد الذي تنفّذه كييف في الأراضي الروسية.



وأفادت وزارة الدفاع في إيجازها اليومي بأن القوات الروسية سيطرت على قرية جيلان الواقعة بين مدينتي دونيتسك وبوكروفسك، وهو جزء من الجبهة يشهد أعنف المعارك في إطار النزاع المتواصل منذ عامين ونصف العام.