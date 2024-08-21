ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة في البوسنة

قُتل ثلاثة موظفين في مدرسة سانسكي موست في شمال غرب البوسنة الأربعاء داخل مبنى المؤسسة التعليمية، على يد زميل لهم فتح النار من بندقية آلية قبل محاولته الانتحار، حسبما أعلنت الشرطة.وقال المتحدث باسم الشرطة عدنان بيغانوفيتش للإذاعة الوطنية (BHR1)، "هذا الرجل الذي استخدم سلاحا عسكريا، بندقية آلية، قتل ثلاثة موظفين في المدرسة وحاول الانتحار" في المكان.