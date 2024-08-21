وقعت مواجهات بين الحريديم والشرطة الإسرائيلية بالقدس رفضا لقرار التجنيد وإلزام عدد منهم بالخدمة العسكرية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه "سيبدأ إرسال أوامر استدعاء لشبان حريديم للانخراط بالخدمة العسكرية".وفي 25 حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.