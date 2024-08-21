الجيش الإسرائيلي يؤكد قتل خليل المقدح في لبنان لارتباطه بالإعداد لهجمات في الضفة الغربية

أكد الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف" القيادي في كتائب شهداء الأقصى في لبنان خليل المقدح متهما إياه بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وتنسيق الهجمات ضد إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الجيش في بيانك "في وقت سابق من اليوم، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خليل حسين المقدح في منطقة صيدا في جنوب لبنان"، مضيفا أن خليل المقدح وشقيقه منير المقدح "يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني"، ومتورطان في قيادة الهجمات الإرهابية وتهريب الأموال والأسلحة لأنشطة إرهابية" في الضفة الغربية.

