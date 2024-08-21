روسيا: رصد عطل كبير في عمل تطبيقي تيليغرام وواتساب

أعلن جهاز مراقبة الاتصالات الحكومي في روسيا اليوم الأربعاء أنه رصد عطلًا كبيرًا في عمل تطبيقي تيليغرام وواتساب الشهيرين.



ولم يذكر السبب المحتمل للعطل.