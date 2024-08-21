بوتين يشيد بشراكة "تؤتي ثمارها" بين روسيا والصين

أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ الروابط الاقتصادية والتجارية لروسيا مع الصين "تؤتي ثمارها”.

وقال بوتين، لدى استقباله رئيس الوزراء الصينيّ لي تشيانغ، في الكرملين: “علاقاتنا التجارية تتطور على نحو ناجح والاهتمام، الذي تبديه الحكومتان في الجانبين إزاء الروابط التجارية والاقتصادية يؤتي ثماره.”

وأضاف: "لقد أعدت دولتانا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصاديّ والإنسانيّ.”

ولفت لي لبوتين إلى أنّ العلاقات الصينية الروسية ارتقت إلى مستوى غير مسبوق، وفق بيان للكرملين.

وأشار البيان إلى أنّ بوتين والرئيس الصينيّ شي جينبينغ أعطيا دفعًا قويًا لترسيخ أكبر للعلاقات الثنائية.

في اجتماع منفصل مع لي، أشاد رئيس الوزراء الروسيّ ميخائيل ميشوستين بالعلاقات القائمة بين البلدين واعتبر أنها تشكل عامل استقرار قويا.

وقال ميشوستين إنّ شراكتنا وتعاوننا الاستراتيجيّ يكتسيان أهمية خاصة في حين تتشكل ملامح جديدة للنظام العالميّ.