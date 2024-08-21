أكسيوس: بايدن يتحدث إلى نتنياهو اليوم لمناقشة الحدود بين مصر وغزة

ذكر موقع أكسيوس نقلًا عن مصدر لم يكشف عنه أن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأميريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لحثه على إظهار المزيد من المرونة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين مصر وغزة في محادثات وقف إطلاق النار.