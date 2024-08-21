مقتل 15 وإصابة 40 في إنفجار في مصنع للأدوية في الهند

أعلن مسؤول محلي أن 15 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم في انفجار بمصنع للأدوية في ولاية أندرا براديش في جنوب الهند اليوم الأربعاء.



وأشار إم. ديبيكا، مدير شرطة المنطقة، لرويترز إلى أن "محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 15 ومن المرجح أن ترتفع. وأُصيب ما يقرب من 40 شخصًا بجراح. وعمليات الإنقاذ جارية".



واندلع الحريق عصرًا في وحدة التصنيع الخاصة التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا والتي تعمل منذ عام 2019 في منطقة أناكابالي في الولاية.



وقتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون العام الماضي في حريق مماثل شب في مفاعل مذيب في وحدة في منطقة أناكابالي أيضًا.