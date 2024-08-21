شولتس: أوكرانيا لم تتشاور مع ألمانيا بشأن توغلها في روسيا

أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء أن أوكرانيا لم تتشاور مع بلاده بشأن توغلها في روسيا في السادس من آب، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون التقدم محدودًا.



وفي مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في كيشيناو، قال شولتس أيضًا إن ألمانيا ستبقى أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا على حد وصفه.