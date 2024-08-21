شولتس: كييف أعدّت هجومها على كورسك في شكل بالغ السرية

اعلن المستشار الألمانيّ أولاف شولتس أنّ أوكرانيا أعدّت هجومها على منطقة كورسك الروسية في شكل بالغ السرية.

وأكّد أنّ بلاده ترصد تطور الهجوم بعناية.

وبعد عامين ونصف عام من اندلاع الحرب، شنت اوكرانيا هجومًا غير مسبوق عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية في السادس من آب.

وأكّدت السيطرة على عشرات البلدات، ما دفع آلاف السكان الروس إلى مغادرة مساكنهم.

وقال شولتس للصحافيين خلال زيارته مولدافيا المجاورة لأوكرانيا إنّ أوكرانيا أعدت عمليتها العسكرية في منطقة كورسك في شكل بالغ السرية ومن دون أن تتسرب عنه أي معلومات.

واضاف: "نتابع تاليًا من قرب تطور الوضع.”

ولفت إلى أنّ الأمر قد يكون عملية محدودة جدًا على صعيد المساحة والوقت.

وكرر أنّ ألمانيا، ثاني مساهم في تقديم المساعدة الى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، ستواصل دعم مقاومة كييف للغزو الروسي، رغم المشاريع الهادفة الى تقليص موازنة العام المقبل.

وجدد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع دعوة الدول الشريكة الى السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، بهدف وقف تقدم قوات موسكو في شرق أوكرانيا.