حماس: لضرورة ضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية وحاجات المواطنين في غزة

عُقد لقاء جمع رئيس مجلس شورى حركة “حماس” محمد درويش ووفد من قيادة الحركة والأمين العام لحركة الجهاد الإسلاميّ زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، في مقر رئاسة الحركة، للبحث في مجمل التطورات السياسية والميدانية.

واستعرض اللقاء التطورات الميدانية وثبات المقاومة وقدرتها على توجيه ضربات، في فلسطين المحتلة كلها، وفق بيان للحركة.

وبحث أيضًا في ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة وموقف إسرائيل المعطل لجهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكّدوا موقف المقاومة والشعب الفلسطينيّ في أنّ أيّ اتفاق لابد أن يحقق الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع وبدء الإعمار وإنهاء الحصار مع صفقة تبادل جادة.

وحمّلوا المسؤولية لقادة إسرائيل في إجهاض الجهود التي يقوم بها الوسطاء عبر الإصرار على الاستمرار في العدوان والتنكر لما تم في مراحل سابقة، وخصوصًا المقترح الذي وافقت عليه الحركة في الثاني من تموز الماضي.

وشدد المجتمعون على ضرورة ضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية وحاجات المواطنين في القطاع، بغض النظر عن نتائج المفاوضات غير المباشرة الجارية.

وحذّروا من النتائج المترتبة على استمرار العقوبات الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق أهل القطاع.