تيم والز يقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي له لمنصب نائب الرئيسة

أعلن تيم والز في خطاب رئيسي ألقاه أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، قبوله رسمياً ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة، معتبراً خوضه الانتخابات إلى جانب كامالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيسة "شرف حياتي".



وقال والز: "إنه لشرف حياتي أن أقبل ترشيحكم لي لمنصب نائب رئيسة الولايات المتحدة. نحن جميعاً هنا الليلة لسبب جميل وبسيط -- نحن نحب هذا البلد".