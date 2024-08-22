مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع للأدوية في الهند

أعلنت الشرطة الهندية الخميس أنّ انفجاراً وقع في مصنع للأدوية أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقلّ وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح، غالبيتهم بحروق ناجمة عن مواد كيميائية.



وبحسب صحيفة "هندو" فإنّ قوة الانفجار كانت شديدة لدرجة أنّ عدداً من القتلى تناثرت أشلاؤهم في جميع أنحاء الموقع.



ووقع الانفجار عصر الأربعاء في مصنع للأدوية في منطقة أناكابالي بولاية أندرا براديش.



وأكّد قائد شرطة المنطقة م. ديبيكا لوكالة فرانس برس أنّه لم يبق أحد محاصراً داخل المبنى وأنّ عمليات الإنقاذ انتهت.



وقال "هناك 17 قتيلا و34 جريحا".