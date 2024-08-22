استشهاد 11 في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن 11 شخصا لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.