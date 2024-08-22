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ترامب يهاجم هاريس في أول تجمع انتخابي له بالهواء الطلق منذ محاولة اغتياله
أخبار دولية
2024-08-22 | 00:02
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ترامب يهاجم هاريس في أول تجمع انتخابي له بالهواء الطلق منذ محاولة اغتياله
شنّ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب هجوماً على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال تجمّع انتخابي أقيم الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية وهو الأول له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر.
ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص اتّهم الملياردير الجمهوري نائبة الرئيس الديموقراطية بأنها "أكثر شخص يساري متطرف" يدخل السباق الرئاسي، محذّراً من أنّ ملايين الوظائف سوف "تختفي فجأة" إذا ما فازت بالانتخابات.
وأضاف ترامب مخاطباً الحشد "مدخّرات حياتكم ستختفي تماماً".
وتابع "في جميع أنحاء العالم، كان خصومنا يعلمون أنه لا يمكن الاستخفاف بأميركا عندما كنت القائد الأعلى" للقوات المسلحة الأميركية.
وحذّر قطب العقارات من أنّه "إذا فازت الرفيقة كامالا في تشرين الثاني ، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حربا عالمية ثالثة".
أخبار دولية
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