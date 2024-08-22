تشاد تنظم في نهاية العام أول انتخابات تشريعية منذ 2011

أعلنت السلطات الانتخابية في تشاد الأربعاء أنّ البلاد ستشهد في 29 كانون الأول المقبل أول انتخابات تشريعية منذ 2011، في استحقاق سيجري بعد ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أنهت فترة انتقالية استمرت ثلاث سنوات.



وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد باتشيريت، للصحافيين، إنّ "الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية ستجري في 29 كانون الأول 2024".



وأضاف أنّ "سلسلة الانتخابات المقبلة ترتدي أهمية كبيرة لأنها ستسمح لنا بطيّ صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي".

