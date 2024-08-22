بايدن يؤكد لنتانياهو "الضرورة الملحّة" للتوصل لاتفاق بشأن غزة

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية الأربعاء على التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض مع تعثّر محادثات الهدنة.



وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن "الرئيس شدّد على الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وناقش المحادثات المرتقبة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية".



كما أبلغ الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"الجهود الأميركية المبذولة لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات الآتية من إيران والجماعات الإرهابية" المرتبطة بها.