قتيلان من هولندا وزيمبابوي في تحطم طائرة صغيرة في ملاوي

لقي طيار من زيمبابوي ومواطن من هولندا مصرعهما في تحطم طائرة صغيرة في بحيرة ملاوي الثلاثاء، في حادث نجت منه راكبة هولندية، بحسب ما أعلنت السلطات في مالاوي الأربعاء.



وقالت حكومة ملاوي في بيان إنّ الطائرة وهي من طراز سيسنا تحطّمت الثلاثاء على بُعد 200 كيلومتر شمال شرق العاصمة ليلونغوي "بالقرب من شواطئ" بحيرة مالاوي.



وأضافت أنّ الحادث أسفر عن مقتل الطيار فونغاي جوناثان، وهو مواطن من زيمبابوي يبلغ من العمر 50 عاماً، وفريسكو ويستهايم، وهو هولندي يبلغ من العمر 29 عاما.

