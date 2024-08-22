حريق بمنشأة عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية بعد هجوم أوكراني

أعلن حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا أندريه بوتشاروف، أن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها.



وأكد بوتشاروف عبر تطبيق تيليغرام، أنه لم تقع إصابات.



كما لم يحدد المنشأة التي تعرضت للهجوم، لكنه قال إن الهجوم ركز على قرية مارينوفكا حيث توجد قاعدة جوية تابعة للجيش.