مدير وكالة الطاقة الذرية يزور المحطة النووية الروسية في كورسك الأسبوع المقبل

يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأسبوع المقبل محطة الطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية التي تتعرض لهجوم تشنه القوات الأوكرانية عبد الحدود.



وقال متحدث باسم الوكالة الخميس لوكالة فرانس برس "يمكننا أن نؤكد" هذه الزيارة "الأسبوع المقبل"، بدون أن يورد المزيد من التفاصيل، في وقت حذرت الوكالة النووية الروسية "روساتوم" بأن الهجوم الأوكراني المستمر منذ السادس من آب يعرض المحطة النووية في المنطقة للخطر.

