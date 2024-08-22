استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بمخيم طولكرم في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.