الصين: نعارض أي دولة تسمح للدالاي لاما بزيارتها

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، أن بكين تعارض بقوة أي دولة تسمح للدالاي لاما بزيارتها بأي ذريعة كانت.



وكان مسؤولون كبار من وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض قد اجتمعوا مع الدالاي لاما (89 عاما) في نيويورك أمس الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "نؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حقوق الإنسان لمواطني التبت".



وكان من المتوقع أن يثير اللقاء مع الزعيم الروحي للبوذيين في التبت غضب الصين التي تعتبره انفصاليا خطيرا وتعارض أي لقاءات له مع مسؤولي أي بلد.



وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية: "عبرت الصين عن احتجاجها القوي للولايات المتحدة".



وأضافت: "نحن لا نسمح للدالاي لاما بالانخراط في أنشطة انفصالية سياسية في الولايات المتحدة".



وعبرت الصين الشهر الماضي عن معارضتها الشديدة لقانون أميركي وقع عليه الرئيس جو بايدن والذي يحثها على حل نزاع بشأن مطالب التبت بحكم ذاتي أكبر، وتعهدت "بالدفاع بحزم" عن مصالحها.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "تعيين ما يسمى بالمنسق الخاص للقضايا التبتية يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية".