انتشال جثة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش من يخت غارق قرب صقلية

كشف مصدر وثيق الصلة بعملية الإنقاذ لـ"رويترز" أنه تم انتشال جثة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش اليوم من حطام يخت غرق قبالة صقلية هذا الأسبوع خلال عاصفة.



وأفاد المصدر بأنه جرى انتشال جثث أربعة آخرين اختفوا عندما غرق اليخت أمس الأربعاء.