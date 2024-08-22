زيلينسكي يعلن أنه زار منطقة سومي عند الحدود مع كورسك الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار منطقة سومي في شمال أوكرانيا عند الحدود مع كورسك الروسية، التي تشهد هجوما واسع النطاق تشنه قوات كييف منذ السادس من آب.



وأكد زيلينسكي، عبر "فيسبوك"، أنه "توجه إلى المنطقة الحدودية في سومي والتقى قائد الأركان أولسكندر سيرسكي ورئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي".