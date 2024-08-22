روسيا تفتح تحقيقا بحق صحافي في سي إن إن أعد تقريرا في منطقة كورسك

أعلن جهاز الأمن الروسي (إف إس بي) أنه فتح تحقيقا جنائيا بحق صحافي في شبكة سي إن إن الأميركية وصحافيتين أوكرانيتين لإعدادهم تقارير من أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، بعد عبورهم الحدود بصورة "غير قانونية" قادمين من أوكرانيا.



وأفاد جهاز الأمن في بيان نشر "بفتح تحقيق جنائي" بحق نيك باتون والش والأوكرانيتين ديانا بوتسكو وأوليسيا بوروفيك بتهمة "عبور الحدود بصورة غير قانونية"، وهو جرم يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.