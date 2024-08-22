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اشتباك بين عناصر من الحشد الشعبي والجيش العراقي في كربلاء

أخبار دولية
2024-08-22 | 05:41
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اشتباك بين عناصر من الحشد الشعبي والجيش العراقي في كربلاء
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اشتباك بين عناصر من الحشد الشعبي والجيش العراقي في كربلاء

اندلع اشتباك مسلح فجر الخميس بين عناصر من الجيش العراقي وأفراد فصيل مسلح ينتمي الى الحشد الشعبي في مدينة كربلاء خلال مسيرة للزوار المتوجهين للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، بحسب مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس".
     
ووقع تبادل اطلاق النار وسط جمع كبير من الزوار قرب حاجز تفتيش تابع للجيش، وعلى اثره تم اعتقال ستة من أفراد الحشد الشعبي المتورطين بالحادث، حسبما قال مسؤول بوزارة الداخلية. 
     
وأوضح المسؤول رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن الحادث وقع في كربلاء على بعد خمسة كيلومترات من المدينة القديمة، حيث يتجمع مئات الآلاف من الزوار الشيعة حاليًا للوصول إلى ضريح الإمام الحسين.
     
وتعد هذه المناسبة من أكبر المناسبات الدينية لدى الطائفة الشيعية، وتعني مرور أربعين يوما بعد العاشر من محرم، تاريخ واقعة الطف التي استمرت ثلاثة أيام في العام 61 للهجرة (680 ميلادية)، وقتل فيها الإمام الحسين (ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة) وحفيد النبي محمد، على يد جيش الخليفة الأموي آنذاك يزيد بن معاوية.
     
واندلع الاشتباك عندما حاولت أربع مركبات من قوات الحشد عبور حاجز تفتيش للجيش، على طريق مخصص للمشاة ومغلق أمام حركة السيارات، بحسب مسؤول وزارة الداخلية. ومنع الجنود الآليات من المرور، وأطلق الطرفان النار في الهواء، بحسب المصدر نفسه، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
     
وأكد مسؤول في الحشد، رفض الكشف عن هويته، أن قوة من مديرية أمن الحشد أرسلت إلى مكان الحادث أوقفت ستة منتسبين للمؤسسة ومتورطين في الاشتباك.
     
وأشار الى أن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة المتسبب في فتح النيران وسط الزوار".
     
وحتى بعد أن تم دمج الحشد الشعبي ضمن قوات الأمن العراقية تحت قيادة رئيس وزراء البلاد، تحدث بين الحين والأخر توترات ومناوشات بين عناصر من الحشد ومؤسسات أمنية أخرى، حتى في العاصمة بغداد أحيانا.

أخبار دولية

كربلاء

اشتباك

الجيش العراقي

الحشد الشعبي

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