أستراليا تطلق خطة لبناء صواريخ محليا

كشفت أستراليا عن اتفاق بقيمة 570 مليون دولار أميركي لبناء صواريخ محليا الخميس، في مسعى لتعزيز إمكانياتها العسكرية في ظل سباق تسلّح في المنطقة.



وأعلن وزير قطاع الدفاع بات كونروي عن اتفاق لتطوير "صواريخ هجوم مشترك" بحرية وجوية في مصنع شمال سيدني.



وسيتم تدشين المصنع في وقت لاحق هذا العام، لينتج صواريخ كروز مضادة للسفن وصواريخ هجوم مشترك يمكن تحميلها على متن طائرات "إف-35 أيه" متطوّرة.



وقال كونروي: "يتعلّق الأمر بالاستثمار في قطاعنا المتطور عالي التقنية وتطوير قاعدتنا للصناعة الدفاعية السيادية".



وأفاد مسؤول دفاعي فرانس برس بأن المصنع سيبدأ الإنتاج عام 2027 وسيكون قادرا على إنتاج 100 صاروخ سنويا.