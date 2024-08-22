مدمرة بحرية أميركية تعبر مضيق تايوان

أعلنت البحرية الأميركية أن إحدى سفنها الحربية أبحرت الخميس عبر ممر مائي حساس يفصل تايوان عن الصين، لتظهر وفقا لها التزام واشنطن بالحفاظ على "حرية الملاحة".



وقال الأسطول السابع الأميركي في بيان، إن "رحلة المدمرة المجهزة بصواريخ موجهة من طراز أرلي بيرك يو إس إس رالف جونسون أظهرت التزام واشنطن بدعم حرية الملاحة لجميع الدول كمبدأ".



ويعمل الأسطول السابع في غرب المحيط الهادئ والمحيط الهندي.



وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أن السفينة أبحرت من الجنوب إلى الشمال وأنه "لم يتم رصد أي خلل في محيطنا".



أما في بكين، فوصف جيش التحرير الشعبي عملية العبور بأنها "سيرك إعلامي"، وقال إن قيادة المجال الشرقي "حشدت قوات بحرية وجوية لمراقبة مرور السفينة الأميركية طوال العملية".



وأعلنت القيادة في بيان، أن القوات الصينية "في حالة تأهب مستمر للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية".

